Власти Филиппин запретили разглашать название вакцин от коронавируса до прививки

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин поручило всем местным органам власти воздержаться от объявления марки вакцин, которые будут использоваться в пунктах вакцинации, чтобы предотвратить очереди. Как отмечается в распространенном пресс-релизе ведомства, решение принято по рекомендации Министерства здравоохранения республики, сообщает ТАСС.

Глава министерства Эдуардо Аньо напомнил, что все вакцины, одобренные местным регулятором, прошли строгий процесс утверждения и поэтому являются безопасными и эффективными. "Лучшая вакцина - это та, которая есть в наличии, поэтому местные органы власти не должны объявлять марку прививки, которая будет использоваться в центрах вакцинации", - подчеркнул он.

Хотя местным властям запрещено объявлять марку вакцины заранее, человек, которому назначена вакцинация, будет проинформирован на месте, каким препаратом его будут прививать. "Человека проинформируют о марке прививки в центре вакцинации, и он должен будет дать свое согласие, однако если он откажется, то ему придется вернуться в конец очереди", - пояснил Эдуардо Аньо. Министр подчеркнул, что право человека на информацию полностью соблюдается, но этот шаг предпринят, чтобы предотвратить длинные очереди, возникающие, когда марки вакцин объявляются заранее. Недавно тысячи жителей Филиппин устремились к пунктам вакцинации, где предлагался препарат компании Pfizer.

Министр призвал общественность поддержать правительственную программу вакцинации. "Учитывая, что каждый день промедления увеличивает риск передачи или заражения коронавирусом, крайне важно, чтобы люди немедленно прививались с использованием имеющейся вакцины", - добавил он.

Ранее президент Родриго Дутерте запретил филиппинцам выбирать, какой вакциной против коронавируса, предоставляемой правительством, прививаться.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,15 млн, вылечились более 1,08 млн человек, умерли 19,5 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna и российского "Спутника V", а также препаратов американской фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.-0-