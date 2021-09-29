Власти Франции хотят продлить использование санитарного пропуска до лета

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции предложит парламенту сохранить возможность использования санитарных пропусков в качестве борьбы с пандемией коронавируса до лета. Об этом заявил постоянный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам заседания Совета министров, сообщает ТАСС.

"Мы хотим предложить парламенту оставить возможность использования этих мер (санитарного пропуска. - Прим. ТАСС) еще на несколько месяцев, до лета", - отметил он.

Габриэль Атталь напомнил, что ограничительные меры были введены властями для защиты французов. Он указал, что санитарная ситуация в стране улучшается, в том числе благодаря вакцинации и использованию санитарного пропуска. "У нас есть причины быть оптимистами, но необходимо проявлять осторожность", - подчеркнул он.

Санитарные пропуска во Франции выдаются на основе справки о полной вакцинации, результата ПЦР-теста или при наличии справки, подтверждающей выработку иммунного ответа после болезни. Действующий закон о мерах по борьбе с эпидемией коронавируса подразумевает использование санитарных пропусков лишь до 15 ноября, после чего требуется принятие нового закона, если власти хотят продлить действие документа.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 7 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали около 116 тыс. человек. Более 50 млн ввели хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.-0-