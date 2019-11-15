Власти Франции оценили ущерб от движения "желтых жилетов" в 2,5 млрд евро

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протестов "желтых жилетов" обошлись французской экономике в 2,5 млрд евро, сообщает радио RTL со ссылкой на данные правительства Франции.

Основной урон был нанесен компаниям и персоналу гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сферы торговли и обслуживания - из-за демонстраций их работа была временно парализована, а 75 тыс. сотрудников оказались частично безработными.

По данным властей, манифестантами были разграблены или сожжены 13 тыс. предприятий. Страховым компаниям пришлось выплатить им 230 млн евро компенсации.

Около 5 тыс. предприятий, дабы избежать банкротства и восстановить свой бизнес, обратились к государству с просьбой отсрочить налоговые выплаты и взносы в фонд социального страхования на общую сумму 460 млн евро.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. Постепенно движение радикализировалось - манифестации зачастую сопровождались столкновениями с полицией, погромами и мародерством.-0-