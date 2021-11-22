Власти Франции предупредили о "молниеносной" новой волне COVID-19

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Париж сообщил о начале пятой волны пандемии в стране, которая "молниеносно" распространяется. Менее чем за неделю заболеваемость во Франции выросла с 100 до 164 заразившихся на 100 тыс. населения, сообщает РБК.

Представитель правительства Габриэль Атталь подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%.

Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту - уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.

"Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции очень широкий охват вакцинацией и мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации", - подчеркнул представитель правительства.

Тем не менее в такой ситуации власти ужесточат контроль за использованием "санитарных пропусков" - сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации. За последние дни число проверок их использования выросло. За четыре дня было проведено 70 тыс. проверок в отношении людей и более 4,3 тыс. в отношении предприятий. С начала августа такие пропуска стали обязательными. С ними можно посещать торговые центры, кафе или рестораны, музеи, парки аттракционов, кинотеатры.-0-