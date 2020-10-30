Власти Франции призвали 3,5 тыс. резервистов в полицию после теракта в Ницце

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские власти призвали 3,5 тыс. резервистов на службу в полицию после теракта, произошедшего в Ницце 29 октября. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен по итогам заседания Совета обороны в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

"Совет обороны постановил усилить бдительность - 3,5 тыс. жандармов-резервистов призываются с понедельника в распоряжение префектов", - сказал министр. Кроме того, по его словам, для обеспечения порядка привлекаются дополнительно мобильные полицейские и жандармские подразделения в составе 3,5 тыс. человек.

Жеральд Дарманен сообщил: для усиления безопасности в Ниццу, где накануне произошел теракт, будут направлены 120 полицейских. Он напомнил, что накануне власти Франции перевели на высший уровень готовности план борьбы с терроризмом Vigipirate ("Вижипират").

Глава МВД добавил: в ближайшие выходные во Франции будут отмечать День всех святых. "Безопасность поэтому будет дополнительно усилена", - заявил он. "Меры предосторожности принимаются также в связи с завершением школьных каникул и возобновлением учебного года", - добавил Жеральд Дарманен.

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Погибли три человека, нападавший задержан. К расследованию подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Как сообщил депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти, злоумышленником является выходец из Туниса, недавно прибывший во Францию c Лампедузы.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой человек угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Кроме того, в тот же день в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала злоумышленника на месте преступления.-0-