Власти Франции проверят 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о крупномасштабной операции против мусульманских культовых сооружений, подозреваемых в сепаратизме, сообщает французская газета Libеration.

"В соответствии с моим поручением государственные службы начнут массовую и беспрецедентную акцию против сепаратизма. 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме, будут проверены в ближайшие дни", - написал Жеральд Дарманен в Twitter.

В ближайшее время могут быть закрыты 18 мечетей в стране, еще 58 находятся под строгим административным контролем.

Как отмечает Euronews, под словом "сепаратизм" во французской политической лексике подразумевается попрание принципов республики, в данном случае - пропаганда радикального исламизма.

В последние месяцы по Франции прокатилась волна громких терактов. Жертвой одного из них стал учитель истории Самюэль Пати, в другом погибли две прихожанки и привратник католического храма в Ницце.-0-