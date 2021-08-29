Власти Франции разрешили голосовать на президентских выборах без предъявления санпропусков

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции исключили необходимость предъявления санитарного пропуска для доступа на избирательные участки на выборах президента республики весной 2022 года. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что мы не будем спрашивать санитарный пропуск у тех, кто пойдет голосовать", - сказал Габриэль Атталь.

С 9 августа на территории всей страны вступило в силу требование об обязательном предъявлении санитарного пропуска в ресторанах, барах, кино, а также на концертах и других крупных мероприятиях.

Кроме того, с 30 августа наличие санитарного пропуска становится обязательным для персонала различных заведений, которые работают непосредственно с клиентами. Это касается сферы транспорта, ресторанного бизнеса, спорта, культуры и т.д. В случае отсутствия у сотрудника санпропуска руководитель должен перевести его на другую должность, не связанную с общением с людьми, отправить его в отпуск или приостановить трудовой договор.

При отказе самого работодателя контролировать санпропуска у своих сотрудников деятельность учреждения может быть приостановлена на семь дней, а его владелец получит крупный штраф. Однако, по словам Габриэля Атталя, в первую неделю власти будут проявлять гибкость.

По последним данным, с начала пандемии во Франции зарегистрировано свыше 6,7 млн случаев заражения COVID-19, 114 тыс. летальных исходов.-0-