Власти Франции ужесточают карантинные меры из-за COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 апреля на всей территории Франции будут введены карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Ограничения вводятся на четыре недели. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон 31 марта в эфире телеканала BFM.TV.

В настоящее время жесткий карантин действует в 19 департаментах страны.

С 3 апреля поездки между регионами без уважительных причин будут ограничены, разрешено выходить на улицу для прогулок или покупок, но в пределах 10 км от дома. Для поездок на расстояние более 10 км во время комендантского часа с 19.00 до 6.00 потребуется документ, объясняющий причину нарушений правил.

С 5 апреля как минимум на три недели закрываются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Эммануэль Макрон призвал работодателей отправлять сотрудников на удаленную работу.

"Родители, которым придется ухаживать за своими детьми и которые не смогут работать удаленно, получат право на частичное пособие по безработице", - также заверил глава государства.

Как заявил президент Франции, вакцинация для людей старше 60 лет начнется с 16 апреля, а с 15 мая для всех, кто старше 50 лет. Цель состоит в том, чтобы "все желающие французы старше 18 лет" могли пройти вакцинацию в 2021 году, добавил Макрон.

"Мы начнем открывать страну с середины мая", - заверил французский лидер, пообещав опубликовать график открытия баров, ресторанов, а также культурных мест в ближайшее время.-0-