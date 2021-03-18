18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции вводят карантин в 16 департаментах страны на четыре недели из-за эпидемической ситуации. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что на время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. Вакцинация населения Франции препаратом AstraZeneca возобновится 19 марта.

Распространение коронавируса во Франции усилилось за последнюю неделю, сообщил Жан Кастекс. "Ситуация с пандемией в стране ухудшилась. За последнюю неделю мы видим ускорение темпов распространения вируса", - сказал он. Премьер заявил, что "во Франции идет третья волна пандемии, которую усугубляет распространение нового штамма коронавируса в регионе Бретань".-0-