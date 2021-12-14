Власти Гаити объявили трехдневный траур по погибшим в результате взрыва автоцистерны

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур по погибшим в результате взрыва цистерны с горючим в городе Кап-Аитьен. Об этом сообщает новостной портал AlterPresse.

По последним данным, погибли около 50 человек, еще десятки пострадали. На месте работают спасатели. Отмечается, что больницы города переполнены из-за огромного количества раненых. Местные власти обратились за дополнительной помощью.

В результате пожара, последовавшего за взрывом цистерны, сгорело несколько домов. Спасатели пока не могут дать полную оценку случившемуся и назвать точное число погибших, так как в сгоревших домах могут находится тела других жертв.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в ночь на 14 декабря, когда автоцистерна с горючим попала в ДТП. Когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее, произошел взрыв.-0-