Власти Гаити объявили военное положение

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в эфире государственного телевидения заявил, что Совет Министров принял решение ввести военное положение на территории республики после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает ТАСС.

Жозеф призвал все силы общества объединиться для защиты демократии и отметил, что убийцы президента будут наказаны в соответствии с законом.

В ночь с 6 на 7 июля вооруженные люди напали на резиденцию президента Гаити. Президент Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла.

Исполняющий обязанности премьер-министра республики призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити".-0-