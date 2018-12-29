Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии одобрили план строительства туннеля, соединяющего Германию и Данию. Он оценивается более чем в $8 млрд. Об этом сообщило 28 декабря агентство Reuters.

Туннель подо дном моря через пролив Фемарн-Бельт между Данией и Германией будет иметь длину 19 км. Он свяжет немецкий остров Фемарн и датский остров Лоллан. Разрешение на строительство выдано министерством транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Датские власти одобрили проект еще в 2015 году.

Внутри туннеля будут проходить четырехполосная автодорога и две колеи железной дороги. По плану строительство объекта должно завершиться к 2024 году. Это - крупнейший в Северной Европе запланированный инфраструктурный проект.

Стоимость строительства туннеля составит 52,6 млрд датских крон ($8,1 млрд). Проект будет реализован за счет займов, полученных под гарантии правительства Дании, в собственности которого будет находиться готовый объект. Часть финансирования будет поступать из бюджета ЕС. Инвестиции предполагается возместить за счет платы за проезд по туннелю.

Германский остров Фемарн соединен с берегом мостом длиной в 963 м. Датский остров Лоллан соединен тоннелем с соседним датским островом Фальстер, который соединен мостом с крупнейшим датским островом Зеландия, на котором расположена столица страны Копенгаген.-0-