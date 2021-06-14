Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервису обмена сообщениями Telegram грозит штраф в 55 млн евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы, сообщают "Известия" со ссылкой на Der Spiegel.

Если компания откажется от сотрудничества с властями ФРГ, мессенджер в стране могут заблокировать.

Немецкое Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований, отмечает издание. Федеральное управление юстиции, подконтрольное министерству, уже возбудило в отношении Telegram производство.

В настоящее время у немецких властей есть адрес представительства мессенджера в Дубае, но следователи заявили изданию, что посылать туда запросы нет смысла. По их словам, они никогда не получали ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом в мессенджере, на котором совершаются преступления. И Telegram гордится этим фактом, написав на своем веб-сайте: "На сегодняшний день мы раскрыли 0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, в том числе правительствам".

В настоящее время сервис рекламирует себя как платформу, недоступную для государств и властей, место, где каждый может писать и заявлять все, что пожелает. Это привлекает сторонников теории заговора, таких как немецкое движение Querdenker, правых экстремистов, торговцев наркотиками и мошенников.

Немецкое законодательство обязывает Facebook, YouTube и Twitter удалять любой незаконный контент, однако на Telegram это требование пока не распространяется. "Национальные законы, немецкие или европейские, для этих людей похоже не имеют значения", - сказал неназванный чиновник МВД.

"Ни одна платформа, которая используется миллионами людей в Евросоюзе, не имеет права игнорировать наше законодательство", - заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт.

10 июня суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 10 млн российских рублей за неудаление запрещенного контента. 27 мая Twitter оштрафовали на 3 млн российских рублей за неудаление запрещенной информации, в частности, призывов к участию в незаконных акциях в России.

12 мая мессенджер оштрафовали на 5 млн российских рублей за неудаление сообщений с призывами к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных мероприятиях.-0-