Власти Греции объявили выходной день из-за сильного снегопада

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых греческих регионах объявили выходной день из-за сильного снегопада, обрушившегося на страну, сообщает газета "Катимерини".

В связи с непогодой греческие власти были вынуждены приостановить деятельность большинства государственных и частных организаций в столичной области Аттика, в области Беотия, на островах Спорады, Киклады, Эвбея, а также на острове Крит.

В соответствии с введенными чрезвычайными мерами была приостановлена работа государственных учреждений, за исключением региональных органов власти, вооруженных сил, служб безопасности, учреждений здравоохранения. Также закрыты ясли, детские сады и школы.

Приостановили работу и частные предприятия, за исключением супермаркетов и продовольственных магазинов, которые будут работать с 10.00 до 18.00, а также автозаправочных станций, аптек, иных структур здравоохранения и организаций, деятельность которых помогает справиться с последствиями непогоды.

Отмечается, что из-за снегопада около 5 тыс. человек застряли в своих автомобилях. Некоторые местные жители делились в социальных сетях, что провели в автомобилях более 20 часов. Чтобы эвакуировать водителей, власти подключили пожарных и армию.

Как добавляет ТАСС, 24 января на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и понижение температуры. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов, главным образом на севере области. На ликвидацию аварий отправлены десятки техников, однако пока многие дома остаются без электроэнергии, интернета, а также индивидуального отопления.

По данным Национальной метеорологической службы Греции, ожидается, что снегопад продолжится во многих регионах страны в течение сегодняшнего дня.-0-