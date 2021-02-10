Власти Греции продлили жесткий карантин в Аттике до весны

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис объявил, что в столичном регионе Аттика, в том числе в Афинах, до начала весны будет действовать жесткий карантин, сообщает Euronews.

Все образовательные учреждения переведены на дистанционную работу, закрыты все магазины, кроме продуктовых.

Руководитель Кабинета министров назвал две причины ограничений: рост госпитализаций (осталось менее трети свободных коек) и увеличение числа заражений уже мутировавшим вирусом.

"С четверга и до 28 февраля включительно в Аттике все торговые точки закрыты, все учебные учреждения всех уровней работают дистанционно. Наш опыт говорит, что чем раньше введен локдаун и чем он жестче, тем он эффективнее, и поэтому его можно снять быстрее", - заявил Кириакос Мицотакис.

Накануне, 9 февраля, министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что страну накрывает третья волна коронавирусной инфекции. По его словам, в последние дни заполняемость палат интенсивной терапии пациентами с коронавирусом в Афинах и пригородах составляет более 70%. Также на прошлой неделе было выявлено, что концентрация вируса в сточных водах Аттики увеличилась на 205%.-0-