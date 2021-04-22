Власти Греции в начале мая ослабят эпидемиологические ограничения

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Греции планируют в начале мая ослабить основные ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19, сообщает Bloomberg.

Греческие рестораны, бары и кафе начнут открываться с 3 мая, будет разрешено обслуживание на открытом воздухе. Начальные и средние школы начнут работать с 10 мая, а с 15 мая снова будет разрешено передвижение между регионами, что совпадет с открытием страны для принятия иностранных путешественников.

"Главная цель - обеспечить безопасную Пасху и лето без ограничений", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он добавил, что туризм - одна из важнейших отраслей страны, на которую приходится около пятой части экономики и более четверти рабочих мест. В 2020 году выручка упала более чем на 76%, поскольку правительство закрыло границы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По словам Мицотакиса, правительство решило сохранить ограничения на передвижение в период православной Пасхи на следующей неделе, чтобы избежать возможного распространения коронавируса. Праздник традиционно вызывает массовый отток людей из городских центров в сельские районы. Ежедневное количество новых случаев заболевания и людей, госпитализированных в отделения интенсивной терапии в городах, включая Афины, остается высоким, но тем не менее цифры стабилизируются.-0-