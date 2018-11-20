Власти Гватемалы сообщили о прекращении извержения вулкана Фуэго

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гватемале прекратилось пятое по счету извержения вулкана Фуэго, которое привело к эвакуации около 4 тыс. человек. Об этом сообщает Национальный институт сейсмологии и вулканологии страны (INSIVUMEH).

Всего извержение длилось 32 часа. Вместе с тем внутри вулкана продолжаются взрывы слабой и средней мощности, а столб дыма поднимается на высоту 4,8 км.

Как сообщалось ранее, мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале в июне. Трагедия затронула 1,7 млн жителей страны. Жертвами стихии стали около 190 человек.-0-