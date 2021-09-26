Власти Индии эвакуируют людей с восточного побережья из-за циклона "Гулаб"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти восточного штата Одиша начали эвакуацию людей из ряда прибрежных районов, на которые со стороны Бенгальского залива движется мощный тропический циклон "Гулаб". Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, подобные меры принимаются и в примыкающих к штату Одиша районах соседнего штата Андхра-Прадеш.

Метеорологический департамент Индии предупреждает, что циклон вероятнее всего нанесет удар между городами Гопалпур (Одиша) и Калингапатнам (Андхра-Прадеш).

Глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил журналистам, что ведомство уже развернуло 13 спасательных групп в Одише и пять - в Андхра-Прадеше. Власти эвакуируют жителей прибрежных поселков, в основном из рыбацких деревень в округах Ганджам и Гаджапати, на которые движется шторм. В этом районе восточного побережья Индостана также отменены, перенаправлены или перенесены на другое время все железнодорожные перевозки.

Ожидается, что "Гулаб", несущий ливни и ветер со скоростью порядка 26,5 м/с (более 95 км/ч), ударит по побережью в воскресенье вечером или в ночь на понедельник.-0-