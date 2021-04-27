Власти Индии рекомендовали жителям пользоваться защитными масками даже дома

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии суточный рост количества инфицированных коронавирусом пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. Власти страны считают, что жители должны пользоваться защитными масками и дома, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

"Пришло время начинать носить маски и в иных случаях. Раньше мы говорили о том, чтобы носить их вне дома, но поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то", - сказал представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол. Он добавил, что инфицированный человек обязательно должен носить маску. Пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все контактирующие с больным люди, в том числе члены семьи.

За прошедшие сутки в Индии был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом. Это пятый подряд мировой максимум заразившихся. За все время эпидемии в стране число инфицированных COVID-19 достигло 17 313 163.-0-