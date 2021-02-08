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08 февраля 2021, 00:24

Власти Индии уточнили число погибших и пропавших при сходе ледника

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли под завалами, еще около 170 человек числятся пропавшими в индийском штате Уттаракханд из-за схода ледника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенную 7 февраля информацию Государственного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Семь человек погибли, шесть ранены и около 170 пропали без вести после инцидента с наводнением в Уттаракханде сегодня", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 10 погибших.

В настоящее время идет спасательная операция по извлечению рабочих из второго горного тоннеля, заблокированного после схода ледника. В спасательных работах участвуют пограничники. Как сообщил прессе представитель пограничных сил Вивек Пандеи, по предварительным данным, в тоннеле могут оставаться не менее 30 человек. Ранее спасателям удалось извлечь 16 рабочих из другого тоннеля.

"Мы будем проводить операцию и ночью. Наши команды уже работают, и мы надеемся, что сможем освободить их", - приводит сайт газеты The Times of India слова Пандеи.

Как ранее сообщил главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават, 8 февраля в регион прибудет группа специалистов геофизиков и гляциологов, чтобы оценить ситуацию с ледниками в округе Чамоли.-0-

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