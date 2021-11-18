Власти Ирака сообщили о регистрации 430 мигрантов, готовых вылететь на родину из Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иракские власти сообщили о регистрации более 400 мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовых вылететь из Беларуси на родину. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф, сообщает ТАСС.
"Представители министерства зарегистрировали 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска", - привел слова Ахмеда ас-Саххафа иракский телеканал "Ас-Сумария". Он добавил, что консульские сотрудники в настоящее время заняты регистрацией еще около 50 мигрантов, намеревающихся отправиться в Ирак из района польско-белорусской границы.
Авиарейс для вывоза иракцев, которые хотят выехать из Беларуси, состоится сегодня по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, из Багдада в Беларусь уже вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов, регистрация на рейс в Минске открыта.-0-