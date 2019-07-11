Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

11 июля, Иркутск /БЕЛТА - ТАСС/. Пятница, 12 июля, объявлена в Иркутской области днем траура по погибшим в результате наводнения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"12 июля объявлено днем траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Жертвами наводнения стали 25 человек. Пропавшими без вести числятся 10 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.-0-