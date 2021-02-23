Власти Ирландии продлили жесткий карантин до 5 апреля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Ирландии на своем заседании во вторник принял решение сохранить жесткие меры карантина, введенного из-за пандемии, до 5 апреля. Об этом информировал национальный телеканал RTE со ссылкой на неназванный правительственный источник, сообщает ТАСС.

Соответствующие наивысшему уровню эпидемиологической опасности ограничительные меры, действующие в Ирландии, продлятся по крайней мере до 5 апреля. При этом, как уточнил телеканал, будет сделано исключение для детских учебных заведений - они начнут поэтапно открываться начиная с 1 марта в соответствии с утвержденным планом. Первыми вернутся за парты учащиеся первых, вторых, а также выпускных классов, затем с 8 марта заработают детские сады и ясли. Полностью учеба в средних школах возобновится после пасхальных каникул - с 12 апреля.

Третий с начала пандемии общенациональный карантин был введен в Ирландии 24 декабря 2020 года на фоне резкого распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. С тех пор правительство дважды продлевало его сроки - последний истекал 5 марта. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают школы и детские сады, стройплощадки, музеи. Гражданам предписано ограничивать социальные контакты узким семейным кругом, а свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. В последней ежедневной сводке за вторник Минздрав сообщил о выявлении 575 новых случаев инфицирования и 45 летальных исходах, связанных с коронавирусом.-0-