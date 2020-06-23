Власти Исландии предупреждают об угрозе извержения вулкана и фиксируют тысячи землетрясений

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным метеорологической службы Исландии, на северном побережье страны с 22 июня зарегистрировано более 3 тыс. подземных толчков, существует и угроза извержения вулкана Гримсвотн, сообщает Deutsche Welle.

Одно из трех сильнейших землетрясений магнитудой более 5 баллов ощущалось в столице Рейкьявик, расположенной примерно в 265 км от эпицентра, а также во втором по величине городе Исландии Акурейри с населением около 20 тыс. человек.

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало, но в районе наблюдались оползни и камнепады.

Власти Исландии предупреждают об извержении самого активного в стране вулкана Гримсвотн, расположенного на юго-востоке острова. Ученые фиксируют над ним высокую концентрацию диоксида серы, что говорит о приближении магмы к земной поверхности. Последнее извержение этого вулкана произошло в 2011 году. Тогда был закрыт аэропорт Рейкьявика и отменено около 900 рейсов. Сейсмологи заявляют, что предстоящее извержение не будет таким сильным, как при извержении вулкана Эйяфьядлайокюдль в 2010 году на юге страны, когда из-за огромного облака дыма и пепла были отменены сотни тысяч рейсов по всей Европе.-0-