Власти Испании официально подтвердили гибель троих человек при взрыве в Мадриде

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании официально подтвердили гибель троих человек из-за взрыва в Мадриде. Ранее была информация о четырех погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Television Espanola.

"Согласно данным, которыми мы сейчас располагаем, в результате взрыва погибли три человека, один пропал без вести", - заявил делегат правительства Мадрида Хосе Мануэль Франко.

Между тем СМИ сообщают о разном числе погибших. О трех жертвах информировало агентство EFE, о четырех - газета El Comercio. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее восьми человек.

Газета El Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что взрыв произошел, когда рабочие проверяли газовое оборудование в здании, которое принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома, расположенной неподалеку. В результате разрушены последние несколько этажей здания.

Взрыв прогремел недалеко от памятника Ворота Толедо в шаговой доступности от ключевых достопримечательностей испанской столицы.-0-