Власти Италии предупредили о риске пожаров на фоне высоких температур

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в центральной части и на юге Италии на следующей неделе может превысить отметку в 40 градусов Цельсия. Глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров и призвал граждан к бдительности и осторожности, сообщает газета La Repubblica.

Курчо заявил, что необходимо избегать любого поведения, которое может спровоцировать пожары, и своевременно сообщать даже о небольших возгораниях.

По прогнозам, 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до 45 градусов. Сегодня в Риме, Бари, Катании, Палермо и Риети действует оранжевое предупреждение в связи с жарой.

В последние дни на Апеннинах сообщалось о десятках локальных очагов, преимущественно в южных районах. Серьезные лесные пожары были зафиксированы на юге острова Сардиния. Огонь также уничтожил часть заповедника в районе Пескары (Адриатическое побережье). Пожарные службы продолжают бороться с огнем в Калабрии, где в результате лесного пожара погибли два человека.

Чаще всего причиной возникновения пожаров становятся люди, неаккуратно обращавшиеся с огнем, а также поджигатели.-0-