Власти Израиля разрешили открыть синагоги и мечети с 20 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля приняли решение разрешить с 20 мая открытие синагог и мечетей в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского Кабмина.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием министров здравоохранения Юлием Эдельштейном и внутренних дел Арье Дери. Было решено открыть молельные дома при соблюдении ряда условий.

На богослужениях разрешается присутствие до 50 человек. Все они должны носить маски и соблюдать дистанцию в 2 м. Также должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения нового коронавируса.

Биньямин Нетаньяху 4 мая представил план выхода страны из карантина. Предполагается, что Израиль будет проводить поэтапную подготовку каждого из шагов и вводить новые. По словам премьер-министра, власти страны готовы вернуть ограничения в случае роста числа инфицированных более чем на 100 за 24 часа.-0-