Власти Израиля закрывают аэропорт Бен-Гурион до 31 января

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, сообщает Cursorinfo.

Исключение составляют грузовые рейсы, вылеты в целях тушения пожара и экстренной эвакуации тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Запрет также коснулся рейсов частных самолетов. Лицензии израильских авиакомпаний временно приостановлены.

Распоряжение вступает в силу с полуночи 26 января.-0-