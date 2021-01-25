Власти Израиля закрывают аэропорт Бен-Гурион до 31 января

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, сообщает Cursorinfo.
Исключение составляют грузовые рейсы, вылеты в целях тушения пожара и экстренной эвакуации тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.
Запрет также коснулся рейсов частных самолетов. Лицензии израильских авиакомпаний временно приостановлены.
Распоряжение вступает в силу с полуночи 26 января.-0-