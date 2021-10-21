Власти Ямайки задержали колумбийца, подозреваемого в убийстве президента Гаити

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Ямайки арестовали одного из наемников, подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС.

На территории островного государства был задержан гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос. Не уточняется, доставлен ли он на территорию Гаити.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.-0-