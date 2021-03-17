Власти Японии намерены снять режим ЧС 21 марта

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии 21 марта планируют снять режим чрезвычайного положения, введенный в Токио и ряде столичных префектур в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Таким образом, вся территория Японии окажется свободной от режима ЧС, сообщает агентство Kyodo.

Правительство Японии не считает нужным продлевать режим чрезвычайного положения, который действует до 21 марта, так как пик инфекции коронавируса в стране преодолен.

Решение основано на улучшении шести показателей, которые правительство использует для оценки серьезности ситуации, включая еженедельное количество инфекций на 100 тыс. человек и процент больничных коек, доступных в настоящее время для пациентов с COVID-19.

Как заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, окончательно решение об отмене режима ЧС будет утверждено 18 марта на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции.

Власти Японии 7 января ввели режим ЧС сроком на 1 месяц в Токио и в ряде других столичных префектур, после режим ЧС дважды продлевался. В рамках действующих ограничений ресторанам и барам было предписано заканчивать работу в 20.00 и за час до этого прекращать продажу спиртных напитков.

Гражданам страны настоятельно рекомендовано воздержаться от походов в гости и не покидать свои дома без особой нужды. Предприятиям было предложено перейти на удаленную работу, а количество посетителей на крупномасштабных мероприятиях, таких как концерты и спортивные игры, было ограничено до 5 тыс. человек.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Японии превышает 450,6 тыс. Число летальных исходов составило более 8,7 тыс.-0-