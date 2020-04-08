Власти Японии не будут возмещать убытки всем остановившим работу компаниям

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские власти не будут возмещать убытки всем компаниям, которые остановили работу в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с коронавирусом. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

Генсек уточнил, что компенсацию смогут получить только те компании, доходы которых резко упали в связи со сложившейся ситуацией. Ранее японское правительство сообщило, что будет предоставлять наличные средства и освобождать от налогов фирмы и предпринимателей, у которых месячный доход сократился наполовину и более из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса.

Многие недовольны таким решением правительства. В частности, губернаторы 47 префектур приняли сегодня экстренное обращение с призывом компенсировать ущерб всем компаниям, которые прекратили работу в соответствии с введенным с сегодняшнего дня режимом чрезвычайной ситуации. Он действует в Токио и шести других префектурах страны, где проживают в общей сложности около 55 млн человек.

Во вторник в Японии было выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных теперь составляет около 5,2 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогамы. Всего в Японии от COVID-19 умерли в общей сложности 109 человек.-0-