Власти Японии рекомендовали эвакуировать из-за ливней около 140 тыс. человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти префектуры Симанэ, расположенной на западе Японии, направили предписание об эвакуации примерно 140 тыс. местных жителей из-за угрозы схождения оползней в связи с обрушившимися на регион проливными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что сегодня в городе Идзумо на севере Симанэ в течение часа выпало около 75 мм осадков.

4 июня в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли пять человек, пропавшими без вести числятся еще 29. Протяженность оползня составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.-0-