Власти Японии рекомендовали жителям 10 префектур эвакуироваться из-за ливней

13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Власти Японии распространили предписание об эвакуации из-за ливней на 10 префектур, в ряде районов которых возникла угроза схода оползней и выхода рек из берегов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее предписание было направлено жителям префектур Ниигата, Эхимэ, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Кагосима, Хиросима и Симанэ. Таким образом, общее число получивших рекомендацию жителей превысило 3,3 млн. Ожидается, что затяжные ливни в этих регионах могут продлиться вплоть до конца субботы, при этом за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

В связи с возможностью возникновения ущерба из-за экстремальных погодных условий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил соответствующим министерствам и ведомствам предпринять необходимые меры для защиты жизней местного населения.

Ранее в городе Ундзэн префектуры Нагасаки из-за схода оползня умерла местная жительница. Кроме того, спасатели пока не могут подтвердить местонахождение двух человек, которые, по их информации, могли оказаться в зоне схода.-0-