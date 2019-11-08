Власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии одобрило экстренный пакет финансовой помощи в размере 130 млрд иен ($1,2 млрд) районам, пострадавшим от тайфунов в сентябре-октябре, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

Более трети от этих средств планируют потратить на восстановление поврежденных жилых домов и инфраструктуры. Часть суммы пойдет на компенсацию убытков туристической отрасли: иностранным туристам дадут скидку на проживание в гостиницах и отелях пострадавших районов в 5 тыс. иен ($45) за сутки. Действие льгот продлится с декабря 2019 по март 2020 года.

Тайфуны "Факсай" и "Хагибис" обрушились на Японию в сентябре-октябре. В результате вызванных ими наводнений и горных обвалов погибли более 90 жителей страны. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд). На 8,5 тыс. сельхозобъектов повреждены оросительные системы, посевы пострадали на общей площади в 14 тыс. га. Значительный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. В 20 префектурах отмечены повреждения от оползней, более чем на 70 реках - разрушения набережных и защитных сооружений.-0-