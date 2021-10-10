Власти Йемена заявили о четырех погибших при террористической атаке на кортеж губернатора

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж губернатора йеменской провинции Аден подорван сегодня во временной столице страны. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Южного переходного совета (ЮПС) Йемена Али аль-Касири.

"В результате террористической атаки погибли четыре человека, еще трое получили ранения, - сказал он. - Целью атаки были генеральный секретарь президиума ЮПС, губернатор Адена Ахмед Хамед Ламлас и его помощник, министр сельского хозяйства и рыболовства генерал-майор Салем Абдалла ас-Сукотри. Никто из них не пострадал".

По словам собеседника агентства, теракт был совершен смертником, который подорвал заминированный автомобиль в районе Хаджиф в центре Адена. Ответственность за случившееся представитель ЮПС возложил на сторонников исламистской ассоциации "Братья-мусульмане".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.-0-