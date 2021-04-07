Власти Калифорнии планируют снять все ограничения 15 июня

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Калифорния (США) планируют полностью снять все ограничения 15 июня, сообщает агентство Reuters.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что если количество госпитализаций, связанных с COVID-19, будет низким и стабильным, а запасов вакцины - достаточно для всех желающих сделать прививки, правительство сможет снять все ограничения 15 июня. По словам губернатора, предприятиям будет разрешено полностью открыться, но с обязательным требованием ношения масок. Сотрудников будут стимулировать на вакцинацию.

Причиной для предварительной отмены ограничений в самом густонаселенном штате США послужило то, что Калифорния продолжает наращивать темпы вакцинации: в день вводится около 360 тыс. доз, а 7,5 млн человек уже полностью привились.

"Теперь мы можем начать планирование нашей жизни после пандемии. Нам нужно будет просто сохранять бдительность и продолжать носить маски и делать прививки", - заявил Ньюсом.

Калифорния была одним из первых штатов, который закрылся и ввел серьезные ограничения, когда в прошлом году началась пандемия. Некоторые штаты (например, Техас) уже сняли большинство ограничений.

На сегодняшний день в Калифорнии зарегистрировано почти 3,6 млн случаев заражения COVID-19 с начала пандемии и почти 59 тыс. смертей.-0-