26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Калифорнии смягчили ограничения, введенные на фоне пандемии нового коронавируса в большинстве округов этого американского штата, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным агентства, с 25 января на территории штата перестал действовать указ, предписывающий жителям не покидать свои дома без необходимости. Кроме того, отменен комендантский час, действие которого распространялось на промежуток с 22:00 до 5:00. Соответствующие ограничительные меры были введены губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в конце декабря 2020 года на фоне роста числа случаев заражения и резкого снижения числа свободных коек в отделениях реанимации.

Подчеркивается, что ограничения смягчены именно на уровне властей штата. Действие рекомендаций, предписывающих жителям оставаться дома, сохранится в некоторых округах Калифорнии в соответствии с предписаниями местных властей. При этом, по данным агентства, не исключено, что в некоторых городах они также скоро могут быть отменены. По оценкам Associated Press, смягчение ограничений вызвано улучшением ситуации с распространением инфекции, доступностью больничных коек, а также вакцинацией населения.

Калифорния на прошлой неделе стала первым американским штатом, где число заразившихся новым коронавирусом превысило 3 млн. На данный момент, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в штате насчитывается свыше 3,18 млн зараженных, умерли более 37,2 тыс. человек. Всего в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-