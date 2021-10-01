Власти Китая начали изымать из караоке песни с вредоносным содержанием

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти приступили к повсеместному изъятию из караоке песен с вредоносными содержанием. Основанием для этого стало вступившее в силу постановление Министерства культуры и туризма КНР, сообщает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, с 1 октября запрещено исполнять произведения, которые наносят урон национальным интересам и государственной безопасности Китая, подрывают суверенитет и единство нации. Кроме того, увеселительные заведения по всей стране обязаны исключить музыкальные произведения, в которых выражается неуважение к религии и народным традициям.

Как следует из постановления, в караоке-барах больше не допускаются песни, в которых ведется открытая или скрытая пропаганда развратного образа жизни, азартных игр, насилия и наркотиков. Также будут ликвидированы произведения, содержащие клевету на тех или иных представителей общественности.

Граждане, обнаружившие недозволенный песенный контент, могут пожаловаться на него, направив уведомление компетентным органам через специальную систему. Региональные власти обязаны оказать активное содействие мерам центрального правительства.

В КНР насчитывается более 50 тыс. баров с караоке. Их доходы в 2020 году составили около 60 млрд юаней (порядка $9,25 млрд).-0-