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21 августа 2021, 18:29

Власти Китая призвали граждан вступать в брак в молодом возрасте

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайским семьям разрешили заводить трех детей. Государство отменяет штрафы за нарушение ограничений, и теперь будет агитировать за вступление в брак и рождение в молодом возрасте. Чем вызваны изменения демографической политики КНР, рассказывает "МИР 24".

Один ребенок в семье – привычная ситуация для Китая. Однако в скором будущем все может измениться, власти КНР кардинально пересмотрели демографическую политику страны.

Политика "одна семья – один ребенок" в Китае была введена в конце 70-х годов. Крупные штрафы за рождение двух и более детей оказались эффективным средством для содержания рекордного роста населения, правда лишь спустя 10 лет. Однако из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой – старением населения. Снижение численности работающих и рост пожилых граждан увеличило социальные расходы. От политики "одна семья – один ребенок" отказались в 2015 году. Впрочем, рожать больше не стали. К новшествам этого года люди, также отнеслись скептически.

"У меня уже есть один ребенок, заводить больше мне не позволяет зарплата. Нужно еще содержать своих родителей и родителей жены. Поэтому, думаю закон мало что изменит, кто мог себе позволить, рожали и раньше", – полагает житель Пекина Фанг.

Теперь государство намерено агентировать за вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Для молодых родителей предусмотрены льготы: финансовые, страховые, жилищные и образовательные.

"Мы реально понимаем, во сколько обходится содержание ребенка, поэтому предусмотрели различные меры поддержки для семей которые решатся на рождение трех детей", – отметил глава отдела социального развития Государственного комитета по развитию и реформам КНР Оу Сяоли.

Изменить политику страны позволила ее экономика, уверены эксперты. В этом году генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай победил абсолютную бедность.

"Китай выходит в число передовых держав мира по экономическим показателям: по объему ВВП и по другим показателям. И по расчетам, где-то к 2030 году по расчетам китайских экономистов, он сравняется по экономическим показателям с США. Поэтому есть все предпосылки для разрешения трехдетных семей", – указывает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Елена Баженова.

Но ждать резкого прироста населения в Китае, по словам демографов, не стоит. Чтобы переломить ситуацию, должно пройти время как и в случае, когда вводились ограничения.-0-
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