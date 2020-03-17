Власти Китая разрешили начать клинические испытания вакцины от коронавируса

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти КНР дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.

Клинические испытания будет проводить группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй.

26 января Чэнь Вэй и ее команда исследователей прибыли в Ухань для установления источника происхождения коронавируса, исследования вызываемой им болезни, выработки средств и методов лечения и противодействия эпидемии. Чэнь Вэй руководит группой исследователей в уханьской лаборатории с наивысшим уровнем биологической защиты - BSL-4. Это единственное подобное учреждение в Китае, в котором могут вестись работы с наиболее опасными бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявила о том, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных - трансгенных мышах и макаках.-0-