Власти Китая ввели карантин в 11-миллионном городе из-за COVID-19

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти приостановили транспортное сообщение с 11-миллионным городом Шицзячжуан (административный центр китайской провинции Хэбэй) из-за вспышки COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хэбэй Сюй Цзяньпэя.

"Жителям городов Шицзячжуан и Синтай без необходимости не следует покидать свои населенные пункты", - сказал Сюй Цзяньпэй. По его словам, власти провинции временно приостановили пассажирское сообщение с этими городами.

Правительство Пекина также временно приостановило автомобильное и железнодорожное сообщение с Шицзячжуаном. В этом городе отменены культурно-массовые мероприятия. Для выезда из города автомобилистам необходимо предъявить специальный пропуск. Власти провинции Хэбэй направили в Шицзячжуан около 3 тыс. врачей для работы в медицинских учреждениях города. В школах и детских садах отменены занятия.

Власти уже организовали массовое тестирование населения на коронавирус. К настоящему времени в Шицзячжуане протестированы 4,86 млн жителей, в соседнем городе Синтай ПЦР-тесты прошли 1,89 млн горожан. В общей сложности за неделю там выявлены 127 заболевших и 183 бессимптомных случая. Власти планируют завершить тестирование населения 9 января.

Первый случай заражения в Шицзячжуане был выявлен 2 января. За последние сутки в Китае были выявлены 53 новых случая инфицирования коронавирусом, 33 из них - в провинции Хэбэй. Всего в КНР насчитывается 521 активный случай заболевания, причем 123 случая приходится на провинцию Хэбэй.-0-