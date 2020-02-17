Власти Китая вводят жесткие ограничения на передвижения граждан в провинции Хубэй

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Хубэй, которая является очагом распространения коронавируса, власти Китая вводят жесткие ограничения на передвижения граждан. В частности, жителям запретили пользоваться личным транспортом. Об этом сообщает ВВС.

От запрета будут освобождены только водители, которые занимаются перевозкой товаров первой необходимости.

Людям также советуют не покидать дома без особой нужды. Ходить за покупками можно по одному раз в 3 дня. В многоэтажных домах планируют оставлять открытым только один вход, возле которого будет дежурить охрана.

В связи с введением новых правил, в провинции по-прежнему открытыми останутся только продуктовые магазины, аптеки, отели и больницы.

Данные ограничения затронут не менее 60 млн человек.-0-