Власти КНР распорядились восстановить работу компаний, несмотря на коронавирус

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Китая распорядилось ускорить процесс восстановления работы предприятий страны, многие из которых в целях обеспечения безопасности и проработки превентивных мер приостановили работу из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом со ссылкой на документ Министерства коммерции КНР сообщает ТАСС.

В документе говорится, что спрос на необходимые для жизни товары в крупных городах непрерывно растет. Также отмечается, что борьба с коронавирусом находится на решающей стадии, однако продленные в целях профилактики по всему Китаю выходные к 10 февраля должны завершиться и большое количество находящихся на отдыхе жителей вскоре вернутся на постоянное место проживания.

"Государственные учреждения, ответственные за коммерческую деятельность, на всех уровнях окажут активную поддержку торгово-экономическим компаниям, которые уже предприняли необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения пневмонии", - подчеркивается руководством Министерства коммерции КНР.-0-