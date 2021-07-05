Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации людей из подтопленных районов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Сочи провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого поручил подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов при ухудшении погоды, сообщают "Известия" со ссылкой на сайт краевой администрации.

"Из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий", - отметил Кондратьев. По его словам, надо развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан с трехдневным запасом питания.

Как добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский, ситуация в городе-курорте из-за погоды остается напряженной, но власти ее контролируют. "Из-за продолжающихся уже более суток обильных осадков оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. При необходимости мы готовы увеличить численность специалистов, задействованных в ликвидации последствий", - добавил он.

С 4 июля на курорте действует штормовое предупреждение. Из-за наводнения пострадали пляжные территории Адлерского и Хостинского районов Сочи. Для посещения недоступны объекты показа на территории Сочинского национального парка. Отменены обзорные экскурсии в направлении Красной Поляны и Олимпийского парка.

Ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи 4 июля. Власти объявили штормовое предупреждение.-0-