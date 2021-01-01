1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кубы начали реформу финансовой системы республики, которая подразумевает вывод из обращения кубинского конвертируемого песо - одной из двух официальных национальных валют на острове, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Granma.

Республика с 1994 года имеет две валюты - кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC), который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан до сегодняшнего дня составлял 24 кубинских песо, для предприятий - один доллар или один кубинский песо.

С 1 января 2021 года началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, он не будет приниматься для осуществления большей части оплат. Центральный банк Кубы опубликовал список нескольких десятков государственных предприятий, которые некоторое время будут принимать платежи у населения в этой валюте для более оперативного вывода ее из оборота. Гражданам страны также дается 180 дней, чтобы поменять свои накопления в банках на кубинский песо по курсу 1:24.

Что касается счетов физических лиц в CUC, то их владельцы могут решить, полностью ли перевести средства в CUP или на часть из них купить иностранную валюту. Второй вариант возможен лишь при ее наличии для продажи у самого банка, что бывает далеко не всегда. В середине года на Кубе появились магазины, в которых можно купить товары только за доллары США, поэтому спрос на обмен большой. Официальный курс доллара к кубинскому песо - 1:24.-0-