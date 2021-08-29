Власти Кубы решили применять китайскую вакцину от COVID-19

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские специалисты Кубы начнут вакцинацию препаратом китайской корпорации Sinopharm в провинции Сьенфуэгос в центральной части республики. Об этом проинформировало агентство Prensa Latina со ссылкой на директора Института вакцин Финлай Висенте Вереса Бенкомо, сообщает ТАСС.
Как отмечается, в дополнение к двум дозам китайской вакцины будет применяться местная разработка Soberana Plus. На первом этапе предполагается делать прививки лицам старше 19 лет.
По официальным данным, на острове выявили более 627 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано свыше 4,9 тыс. летальных исходов. Руководство планирует провести полную вакцинацию населения в этом году. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 3 млн граждан.-0-