Власти Литвы не слышат людей и сами выталкивают их на улицы - литовский политик

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовское руководство играет в опасную игру, не желая учитывать мнение жителей страны, что в результате заставляет население выходить на митинги, считает председатель Партии труда Литвы Виктор Успасских, сообщает портал Baltnews.

"Власти не могут коммуницировать с людьми, не слышат их. Они создают такую атмосферу, которая выталкивает людей на улицы и провоцирует их на такие митинги. Если власти не услышат, могут последовать серьезные забастовки. Я тоже готов присоединиться к людям, так как уже невозможно жить в такой ситуации: в стране хотят ограничить доступ в больницы, к общественному транспорту, пособиям", - заявил Виктор Успасских.

По словам политика, вместо того, чтобы гармонизировать общество, нынешнее правительство Литвы разделяет его на привитых и нет. "Вакцинированные, как показывают данные других стран, также могут распространять вирус, но им все можно, и это, конечно, начинает волновать людей. Здоровых людей не выпускают, идет дискриминация. Здоровый человек стал опасным для такого общества", - констатировал Виктор Успасских.

Лидер лейбористов отметил, что в Литве все меньше остается площадок для выражения своего мнения, поэтому единственный выход в данной ситуации - участие в митингах.

"Я являюсь председателем оппозиционной парламентской партии. Власти все время говорят журналистам о том, что в Литве свобода слова, но я с прошлого года не был допущен ни на одно телевидение. Чтобы высказать свою позицию и мнение, приходится ходить на митинги. Своими действиями власти провоцируют серьезные столкновения, а это опасная игра", - резюмировал политик.

В Литве 10 августа перед зданием Сейма прошли акции протеста против ограничительных мер правительства из-за коронавируса и миграционной политики. Литовцы недовольны дискриминацией невакцинированных жителей республики. Всего в митинге приняли участие 5 тыс. человек.

Ранее в правительстве Литвы предложили лишить пособия по болезни жителей, которые не были вакцинированы или заразились коронавирусом.-0-