Власти Малайзии вводят запрет на поездки по стране и большинство массовых мероприятий

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Малайзии вводят запрет на свободное перемещение по стране, а также приостанавливают большинство массовых социально-экономических мероприятий на фоне роста числа инфицированных COVID-19. Об этом пишет газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба, сообщает ТАСС.

"Ограничения будут действовать с 10 мая по 6 июня, но через две недели решение может быть пересмотрено, - рассказал Исмаил Сабри Якоб. - Любые перемещения по стране - между городами, районами и штатами - без специального разрешения полиции будут запрещены". В этот период запрещается проводить свадебные торжества, развлекательные и другие массовые мероприятия, в том числе в сфере образования и экономики.

С 22 января правительство Малайзии из-за резкого роста числа зараженных на всей территории страны ввело режим ограничения на перемещение, который подразумевал закрытие всех спортивных, туристических, развлекательных заведений, а также большинства магазинов, за исключением продовольственных. На фоне улучшения ситуации он был отменен с 5 марта. После принятых мер суточный прирост инфицированных составлял около 3 тыс. Однако, как заявил 8 мая генеральный директор Минздрава Хишам Абдулла, по прогнозам, в середине месяца средний рост заболевших в сутки составит около 5 тыс. человек, а к концу мая достигнет 7 тыс.

За время пандемии в Малайзии зафиксировано почти 437 тыс. инфицированных, из которых более 1,6 тыс. умерли.-0-