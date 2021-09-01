Власти Мексики разогнали караван мигрантов на юге страны

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники миграционной службы и бойцы Национальной гвардии Мексики разогнали караван мигрантов в муниципалитете Мапастепек в южном штате Чьяпас. Об этом сообщает ТАСС.

Порядка 500 человек, в основном гаитян и выходцев из стран Центральной Америки, намеревались добраться до границы с США. В ходе операции властей были задержаны 130 нелегальных мигрантов, остальным удалось скрыться. Сведений о пострадавших не поступало.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа сообщил, что власти республики продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он указал на необходимость решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, и заявил, что США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.-0-