Власти Мексики разыграют в лотерею президентский самолет

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner, который за год никто не купил, разыграют в лотерею. Об этом объявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает ТАСС. Президент Мексики не использовал лайнер и несколько раз обещал избавиться от него.

"Хочу проинформировать вас, что решение было принято, после анализа, размышлений и консультаций, - цитирует ТАСС слова политика. - Принимая во внимание различные точки зрения, было решено разыграть самолет в лотерею". Средства от ее проведения пойдут на приобретение медоборудования для государственных больниц.

В продажу поступят 6 млн билетов стоимостью 500 песо (примерно $26) каждый. Главным призом станет не воздушное судно, а 100 премий в размере 20 млн песо ($1,06 млн). Розыгрыш пройдет 15 сентября.

Воздушное судно прибыло в Мексику в феврале 2016 года, когда главой государства был Энрике Пенья Ньето. По разным оценкам, за него было заплачено от $220 млн до $400 млн.

В настоящее время примерная стоимость лайнера - $130 млн.-0-